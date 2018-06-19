Криптовалюта Tkeycoin: инвесторы получат бонус 20%

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Для инвесторов до 30 июня 2018 года действуют особые условия приобретения отечественной криптовалюты Tkeycoin. Как сообщает ИТАР ТАСС, после этой даты блокчейн платформа перейдет на новый инвестиционный раунд.

Сейчас криптовалюта торгуется по цене $1, инвесторы получают бонус 20%, который в будущем предоставит владельцам активов неплохие привилегии.

Хороший рост активов разработчики блокчейн платформы рассчитывают получить после выхода Tkeycoin на международные биржи: размещение криптовалюты намечено на IV квартал этого года. Некоторые эксперты прогнозируют, что цена Tkeycoin может дойти до $10-$14, благодаря чему активы владельцев увеличатся минимум на 1250%. Другие специалисты предполагают: цена криптовалюты составит $450 в течение 24-36 месяцев после размещения Tkeycoin (TCD) на бирже.

За счет внимания к платформе со стороны иностранных инвесторов (Кореи и ОАЭ) ценность российской криптовалюты становится выше. В мае начались переговоры Tkeycoin с Альянсом венчурных фондов Кореи, сотрудничающих, как известно, с Samsung Corp. и Daewoo Inc. Успешная сделка сразу же увеличит стоимость компании более чем в сто раз.