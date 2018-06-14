Наталья Алексеева о способах увеличения доходов в несколько раз

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Успех в финансовой сфере — это в меньшей степени то, что ты знаешь, и в большей — то, как ты мыслишь. Информация дает финансовое преимущество не от того, что ты знаешь, а от того, что ты ДЕЛАЕШЬ с информацией. И чтобы показывать лучшие результаты, достигать высоких доходов, ТРЕБУЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ ДЕНЕЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ. Стремительная трансформация времени, пространства и знания ведет к созданию революционной системы накопления богатства.

Спроси себя: умею ли я просеивать информацию, оценивать, трансформировать ее в ДЕНЬГИ? Я думаю, что необходимо работать именно с МЫШЛЕНИЕМ, чтобы формировать успешное финансовое будущее для себя и своей семьи!

Еще один фактор в пользу трансформации мышления в богатство. Человек вытесняется из процессов зарабатывания денег. За него это будут делать боты. Для получения прибыли не нужно ходить на работу с 8 до 17. Процесс получения доходов обязан быть автоматизирован, если речь идет о высокой прибыли. И тут человеку необходимо задуматься, как в процессе роботизации всех процессов, когда машины вытесняют людей с рабочего места, человек может не просто жить, а получать прибыль.

Мне часто задают вопрос: «Наташа, ну, все это понятно, что нужно менять мышление. Как понять, что меня останавливает? Что меня заставляет топтаться на месте? Почему доход не растет? Ведь я не сижу, сложа руки, а движения безуспешны».

И здесь нам интересны два аспекта.

1. Что не дает продвинуться, так это блоки. Что такое блоки? Это страхи, сомнения, ограничения. Когда они появляются В ГОЛОВЕ, человек не способен принимать верные решения, так как блоки активируют в теле боль, спазмы и парализуют волю.

Вспомните, например, когда вам резко начинает нездоровиться. Голова болит или живот. Какое ваше первое и единственное желание? Чтобы эта боль прекратилась. Вы готовы делать что угодно, лишь бы боли не было.

Поэтому если в вашем теле есть запись на уровне чувств, состояний и эмоций, что деньги приносят боль, какое ваше первое и единственное желание? Правильно – избавиться от них (выгружаю). И что вы делаете, чтобы этой боли не было? Правильно – все возможное, чтобы денег не было (выгружаю).

Что это значит на уровне чувств, состояний и эмоций? Это значит, что вы или ваши родственники проживали ситуации, когда из-за денег что-то в жизни пошло не так.

Они прочувствовали эту боль и испытали сильные стрессовые эмоции.

2. Зачем вам это знать? Зачем вам погружаться в эту боль? Ответ простой – сделать вывод и закрыть эту ситуацию навсегда. Осознать механизм: какие мысли, слова и действия привели вас в эту точку, и поменять этот механизм.

Самое нелегкое – это обнаружить из тысяч денежных блоков именно ваши. Выявить и заменить их на конструктивные программы финансового благополучия – и есть моя работа.

Самый легкий способ очистить свою денежную карму от постоянных финансовых провалов – это благодарность. Это просто практика на МИЛЛИОН. Все известные достигаторы нового времени практикуют благодарность (Бренсон, Роббинс, Опра, Джобс и все остальные, кто создал состояние с нуля).

Доказано медиками, нейропсихотерапевтами, учеными, изучающими волновые процессы мозга, что человек не может испытывать две эмоции одновременно.

Когда человек находится в состоянии благодарности, он не может проявлять деструктивные эмоции, например, злость или зависть. А значит, у человека становится все больше шансов созидать.

Что же мы создаем тогда? Все, на что направлено наше внимание. Все, за что вы благодарите, приумножается.

Я научилась испытывать радость и дружелюбие к успешным и состоятельным людям. Я благословляю успешных людей на богатство. Тогда и Бог одаривает меня удачей! Честно скажу, это было нелегко, однако усилия того стОят.

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СтОит научиться думать позитивно о людях, сколотивших состояние. Мысль о том, что все миллионеры — воры и мошенники, это устаревший стереотип, который в наше время уже не имеет никакого обоснования.

Мы с вами сегодня являемся свидетелями создания совершенно новой системы формирования богатства и его приумножения, когда стало возможным богатеть с помощью ИНТУИЦИИ.

Интуиция – это чистое точное знание внутри тебя. Ее необходимо развивать, чтобы делать верный выбор и принимать те решения, о которых вы не будете жалеть.

Это "мобиле", который генерирует для вас простые схемы и формулы выхода на высший уровень жизни.

Как ее развить? Регулярно и планомерно. Один раз в день просто погружайтесь в себя на 15 минут. Необходимо удобно сесть, закрыть глаза и просто так сидеть в полном безмыслии. КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Когда научитесь останавливать мыслемешалку, тогда принимайтесь за создание богатства.

Здесь начинается главное таинство.

В писании сказано: «Не создавай богатство в материальном мире, но создавай внутри». Все, что внутри, то и снаружи. Ваше внутреннее богатство всегда с вами. Его никто никогда не отнимет. Именно поэтому люди способны создавать все новые империи.

В состоянии полного отсутствия мыслей на внутреннем экране закрытыми глазами увидьте ту сумму денег, которую хотите получать в месяц. Держите фокус на ней 20 секунд. Потом эту картинку своим знанием поместите в область третьего глаза. Первый месяц это нужно делать 5 или более раз в день. Я даже ставила себе напоминание на телефон.

Итак, подведем итог. Практические ментальные методы для увеличения дохода:

1. Практика благодарности.

2. Мысленное безмолвие.

3. Создаем богатство и доходы внутри и наблюдаем их проявление в физической реальности.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

И да пребудет с вами сила богатства!

Наталья Алексеева, создатель и идейный вдохновитель школы позитивного мышления "Spiritual Money", успешный предприниматель – имеет несколько источников дохода, создатель уникальной методики избавления от долгов и денежного потолка, обладает древними сакральными техниками завершения клятв и обетов бедности и нищеты, очищения поля от порч, сглазов и др. негатива, входит в десятку миллионеров ПЦ “Духовный Маркетинг”, сертифицированный тета-практик продвинутого уровня, автор тренингов, мастер-классов по трансформации денежного и бизнес-мышления.