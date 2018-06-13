Аудиторы подтверждают перспективы российской разработки Tkeycoin

Аудиторская компания Deloitte в своем отчете высоко оценила перспективы блокчейн-технологий, назвав их шагом в будущее для бизнеса. Из отчета следует, что внедрение технологии со смарт-контрактами положительно скажется не только на бизнесе, но и на покупателях.
Обзор о новаторских решениях, предлагаемых отечественной разработкой Tkeycoin DAO, выпустило издательство HI-News (https://hi-news.ru/technology/obzor-osobennosti-novoj-kriptovalyuty-tkeycoin.html). В нем говорится, что блокчейн-механизмы Tkeycoin, предлагаемые миру, способны вывести экономику на иной уровень и предоставить гражданскому обществу большие возможности.
Предприниматели, рынок и потребители будут в плюсе, поскольку технология способна снизить затраты бизнеса на 87%. Сегодня проект Tkeycoin находится на стадии эмиссии, при этом будущие инвесторы имеют возможность получить высокоэффективные активы на льготных условиях. Увеличение капитала проекту и участникам обещает выход Tkeycoin на международные биржи в IV квартале 2018 года. Интерес к платформе уже проявили инвесторы из Арабских Эмиратов и венчурные фонды Кореи.
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