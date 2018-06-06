Всемирный банк прогнозирует новый мировой финансовый кризис

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Эксперты Всемирного банка заговорили о новом глобальном финансовом кризисе, который начнется, как предполагается, после 2019-го года. Кризису посвящен доклад "Глобальные экономические перспективы", опубликованный финансовым институтом.

В следующие пару лет кризис, вероятно, не начнется, однако после 2019-го мировая экономика столкнется с новыми масштабнейшими потрясениями — уверены специалисты.

"К концу декады мировая экономика продемонстрирует значительное замедление — вместо роста на 3.1% ВВП в год, который фиксировался в 2017 и будет фиксироваться в 2018, будет снижение до 2.9%. И ключевая причина замедления экономики — политика протекционизма, которой придерживается все большее число государств", — говорится в докладе Всемирного банка.

"Перфекционизм провоцирует торговые войны, последствия которых могут быть еще более разрушительными, чем последствия привычных вооруженных конфликтов", — заявил Шантаянан Девараджан, и.о. главного экономиста ВБ.

Последний всемирный финансовый кризис начался в 2009 году. Сейчас, когда прошло почти десять лет, мир еще не в полной мере от него оправился, однако новый кризис, как видим, уже замаячил на горизонте.