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Всемирный банк прогнозирует новый мировой финансовый кризис

Среда, 06 Июня 2018 14:36
Всемирный банк прогнозирует новый мировой финансовый кризис Фото из открытых источников

Эксперты Всемирного банка заговорили о новом глобальном финансовом кризисе, который начнется, как предполагается, после 2019-го года. Кризису посвящен доклад "Глобальные экономические перспективы", опубликованный финансовым институтом.

 

В следующие пару лет кризис, вероятно, не начнется, однако после 2019-го мировая экономика столкнется с новыми масштабнейшими потрясениями — уверены специалисты.

 

"К концу декады мировая экономика продемонстрирует значительное замедление — вместо роста на 3.1% ВВП в год, который фиксировался в 2017 и будет фиксироваться в 2018, будет снижение до 2.9%. И ключевая причина замедления экономики — политика протекционизма, которой придерживается все большее число государств", — говорится в докладе Всемирного банка.

 

"Перфекционизм провоцирует торговые войны, последствия которых могут быть еще более разрушительными, чем последствия привычных вооруженных конфликтов", — заявил Шантаянан Девараджан, и.о. главного экономиста ВБ.

 

Последний всемирный финансовый кризис начался в 2009 году. Сейчас, когда прошло почти десять лет, мир еще не в полной мере от него оправился, однако новый кризис, как видим, уже замаячил на горизонте.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости кризис
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