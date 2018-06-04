«Промсвязьбанк»: Кредит онлайн – лучшая банковская услуга для МСП

Фото из открытых источников

Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Банка России, Минэкономразвития РФ и Ассоциации российских банков, огласила результаты номинации «Лучшая банковская программа для МСП 2018» третьего конкурса «Золотой Меркурий». Победителем номинации среди 30 участников стало ПАО «Промсвязьбанк».

Организация представила жюри хит-программу – кредит для среднего и малого бизнеса в размере до 2 млн рублей без залога. Процедура согласования и выдачи кредита разработана так, чтобы предприниматель тратил на оформление займа как можно меньше времени.

«Уверен, на сегодняшний день пакет «Кредит для малых и средних предпринимателей» – лучшая услуга на рынке «быстрого кредитования». С помощью digital-средств мы автоматизировали процесс оформления займа. Теперь предпринимателю нужно всего лишь выставить нужную сумму и срок кредитования, подтвердить согласие с правилами услуги. Через 3–5 минут средства отправляются на личный счет заемщика», – поделился подробностями программы вице-президент «Промсвязьбанка» Кирилл Тихонов.

Отметим, что в помощь МСП Торгово-промышленная палата разработала систему услуг ТПП РФ.