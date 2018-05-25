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Законопроект о регулировании операций с криптовалютами принят в первом чтении

Пятница, 25 Мая 2018 08:02
Законопроект о регулировании операций с криптовалютами принят в первом чтении Фото из открытых источников

Представленные 20 марта законопроекты «О цифровых правах» и «О цифровых финансовых активах» были приняты Госдумой в первом же чтении. Их поддержали 410 депутатов, только один высказался против. Отныне криптовалюты и токены признаются в качестве имущества в цифровой форме и они не являются законным платёжным средством в России. 

 

Законодатели приняли определение токена, как криптовалюты, которая может быть эмитирована юридическим или физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем. Целью выпуска токенов является привлечение финансовых средств. Также важным пунктом стало то, что майнеров криптовалют планируется обязать выплачивать налоги, для чего они могут быть включены в реестр ФНС. Кроме того указывается, что управление инвестиционной платформой, которая будет основой системы оборота криптовалют, не смогут осуществлять банки или некредитные финансовые организации, эта функция будет возложена на специальных операторов.

 

Что же касается появления в России собственной цифровой государственной валюты (крипторубля), то речь о ней пока не велась. Для этого потребуется немало времени. Ранее уже высказывались предположения, что не стоит ожидать появления крипторубля раньше 2019 года.

 

Следует отметить, что разговоры о крипторубле ведутся уже достаточно давно. А в начале 2018 года первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ризван Курбанов выдвинул на рассмотрение законопроект, в котором предлагается сделать крипторубль средством платежа на территории России. Законопроект тогда был отклонён, но Курбанов продолжил заниматься его доработкой.

 

Нужно отметить, что деятельность Ризвана Курбанова не ограничивается только крипторублём. Он также принимает активное участие в деле разработки других законов, регулирующих основные аспекты майнинга криптовалют в России. Депутат уверен, что в будущем криптовалюты будет играть огромную роль в жизни страны. По этой причине уже сейчас нужно озаботиться созданием соответствующей юридической базы. И это только первые шаги в данном направлении.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости криптовалюта
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