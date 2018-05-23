Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Финансы» Магазины фиксированных цен позволят сократить расходы

Магазины фиксированных цен позволят сократить расходы

Среда, 23 Мая 2018 15:50
Магазины фиксированных цен позволят сократить расходы Фото из открытых источников

Учет финансов и оптимизация трат — современный тренд последних лет, где выбор места для покупок является важным фактором. 

 

Привычка вести учет доходов и расходов, а также оставаться в рамках бюджета и не тратить лишнего, не менее важна, чем необходимость чистить зубы или заниматься спортом. Магазины с фиксированными низкими ценами — оптимальный выбор для поддержания финансового здоровья. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Они рассчитаны на самую разную аудиторию как на людей, которые хотят сэкономить, так и на тех, кто заходит просто из любопытства. Обеспеченные люди привыкли рационально подходить к собственному бюджету: покупают вещи в обычных супермаркетах, отслеживают распродажи, а также ходят в магазины фиксированных цен. А сэкономленные деньги тратят на образование и путешествия.

 

«Фиксированная цена — это, несомненно, выгода для покупателей, поэтому формат магазинов фиксированных цен так востребован и популярен. Люди всегда в поиске чего-нибудь новенького по низкой цене. Если вы хоть раз были в Fix Price, то наверняка мысленно задавались вопросом, что этот товар не может столько стоить, он стоит дороже, как у них получается продавать по таким низким ценам? У нас действительно низкие цены, ежедневно более 1 миллиона покупателей уходят от нас с полными пакетами — счастливые и удивленные, что купили много, а потратили мало, — отмечает директор департамента маркетинга сети магазинов Fix Price Виктория Смирнова. — Цены у нас значительно ниже, чем в других магазинах. Мы еженедельно обновляем ассортимент и напоминаем о новинках и суперпредложениях, а также постоянно развиваем собственную программу лояльности и предлагаем покупателям специальные акции и привилегии».

 

Магазины сети Fix Price начинали с фиксированной цены «все по 30». На данный момент действует ценовая политика, в рамках которой можно приобрести товары по 50, 55, 77 и 99 рублей. Также представлены позиции по 25, 10, 5 рублей и даже ниже.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги цены Новости
Главное за сутки
РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT Россия намерена жестко ответить на открытие британским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.…
Путину доложили о смерти онкобольной, которая пожаловалась на медицину Путину доложили о смерти онкобольной, которая пожаловалась на медицину Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сообщили о смерти онкобольной жительницы Апатитов, которая ранее пожаловалась главе государства на плохую медицину. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Двадцатипятилетняя Дарья Старикова,…
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…

Читайте также
Эксперты прогнозируют бурный рост криптовалюты Tkeycoin Эксперты прогнозируют бурный рост криптовалюты Tkeycoin В 2017 г. криптовалютный мир подробно обсуждал перспективы амбициозного российского криптовалютного проекта Tkeycoin. По мнению западных экспертов, эта криптовалюта после своего выхода на биржу должна была вырасти до 12700%. Отмечалось,…
По итогам торгов РАДа: «Нарва» – самая популярная трасса для размещения наружной рекламы По итогам торгов РАДа: «Нарва» – самая популярная трасса для размещения наружной рекламы 14 мая Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (подразделение Росавтодора). Подробнее - в материале Planet Today. На продажу было выставлено 22 лота на право заключения…
Российские промышленные паровые котлы получили мировое признание Российские промышленные паровые котлы получили мировое признание Промышленные паровые котлы компании «Дэнкар», созданные на российском заводе из отечественным комплектующих, были высоко оценены ведущими экспертами индустрии по итогам индустриальных выставок. Повышенный интерес зарубежных партнёров подтолкнул компанию «Дэнкар» к…
Рост торгового оборота Москвы в 2018 году составил 4,7 процента Рост торгового оборота Москвы в 2018 году составил 4,7 процента По итогам первого квартала 2018 года, рост показателей торгового оборота Москвы составил более 4,5 процентов. В результате его сумма превысила 1 триллион рублей. Наиболее существенное увеличение было отмечено в показателях…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
Современные спортивные покрытия из продуктов вторичной переработки Современные спортивные покрытия из продуктов вторичной переработки
Спортивные и игровые уличные площадки – неотъемлемая составляющая современной городской инфраструктуры. Для организации безопасных зон используются прогрессивные покрытия. Они бывают разных видов. Выбираются материалы с учетом предназначения того или иного объекта. Но требования к подобным продуктам являются идентичными. Общие требования к спортивным покрытиям Производятся такие…
3D голограммы - новый уровень рекламы товаров 3D голограммы - новый уровень рекламы товаров
Производители, заинтересованные в продаже своих товаров и изделий, стремятся не только к постоянному улучшения качества производимых продуктов, но и к увеличению потенциальных покупателей. Поэтому с целью повысить узнаваемость своей продукции прибегают к таким методам, как реклама. Благодаря рекламе, те или иные изделия пользуются большей популярностью,…
Недвижимость
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 2 Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 2
ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне вблизи поселков Столбово и Коммунарка НАО Москвы.ЖК «Скандинавия» находится в НАО, на окраине поселка Коммунарка. Надежность застройщика Офис продаж компании “А101 Девелопмент” Застройщик ЖК “Москвичка” - группа компаний «Гранель» - работает с 1992 года. Компания специализируется на создании высококачественной…
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1 Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1
Новостройки НАО: “Москвичка” vs “Скандинавия” ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне НАО, в поселении Сосенское вблизи поселков Столбово и Коммунарка.ЖК «Скандинавия» построен на окраине поселка Коммунарка НАО Москвы. Расположение и транспортная доступность Киевское шоссе От ЖК «Москвичка» до МКАД на автомобиле можно доехать за 15-20…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.