Магазины фиксированных цен позволят сократить расходы

Учет финансов и оптимизация трат — современный тренд последних лет, где выбор места для покупок является важным фактором.
Привычка вести учет доходов и расходов, а также оставаться в рамках бюджета и не тратить лишнего, не менее важна, чем необходимость чистить зубы или заниматься спортом. Магазины с фиксированными низкими ценами — оптимальный выбор для поддержания финансового здоровья. Подробнее - в материале Planet Today.
Они рассчитаны на самую разную аудиторию как на людей, которые хотят сэкономить, так и на тех, кто заходит просто из любопытства. Обеспеченные люди привыкли рационально подходить к собственному бюджету: покупают вещи в обычных супермаркетах, отслеживают распродажи, а также ходят в магазины фиксированных цен. А сэкономленные деньги тратят на образование и путешествия.
«Фиксированная цена — это, несомненно, выгода для покупателей, поэтому формат магазинов фиксированных цен так востребован и популярен. Люди всегда в поиске чего-нибудь новенького по низкой цене. Если вы хоть раз были в Fix Price, то наверняка мысленно задавались вопросом, что этот товар не может столько стоить, он стоит дороже, как у них получается продавать по таким низким ценам? У нас действительно низкие цены, ежедневно более 1 миллиона покупателей уходят от нас с полными пакетами — счастливые и удивленные, что купили много, а потратили мало, — отмечает директор департамента маркетинга сети магазинов Fix Price Виктория Смирнова. — Цены у нас значительно ниже, чем в других магазинах. Мы еженедельно обновляем ассортимент и напоминаем о новинках и суперпредложениях, а также постоянно развиваем собственную программу лояльности и предлагаем покупателям специальные акции и привилегии».
Магазины сети Fix Price начинали с фиксированной цены «все по 30». На данный момент действует ценовая политика, в рамках которой можно приобрести товары по 50, 55, 77 и 99 рублей. Также представлены позиции по 25, 10, 5 рублей и даже ниже.
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