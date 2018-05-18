Владимир Ефимов пояснил нюансы законопроекта по снижению ставки налога на прибыль для автопроизводителей

Автопроизводители Москвы в скором времени смогут рассчитывать на меры господдержки. Дело в том, что депутаты МГД приняли законопроект, по которому для таких предприятий будет снижена ставка налога на прибыль с 17% до 12,5%. Также в документе предлагается освободить их от уплаты налога на имущество организаций. Об этом проинформировало РИАМО.
Как сообщил лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов, такие преференции будут предоставляться зарегистрированным и работающим на территории столицы РФ автопроизводителям. На получение статуса смогут рассчитывать предприятия, которые выполнили экономические требования, изложенные в постановлении правительства Москвы.
Следует добавить, что с помощью отчетного законопроекта автопроизводители смогут произвести модернизацию своих предприятий, расширить штат сотрудников и повысить объемы производства. Благодаря этому, в перспективе увеличится поток налоговых отчислений в бюджет Москвы.
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