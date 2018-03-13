Примсоцбанк выдал первый кредит по программе субсидирования Минэкономразвития по ставке до 6,5% годовых

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Примсоцбанк выдал первый кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития.

Примсоцбанк заключил кредитный договор с компанией «Мадера» (г. Иркутск) на общую сумму 200 млн. рублей под 6,5 % годовых по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемого Минэкономразвития.

Общая сумма кредитных средств, предоставляемых АО «Мадера» - 200 000 000 рублей. Кредит был предоставлен в формате возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств и кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 руб. на приобретение основных средств (спецтехники и оборудования).

Напомним, что Примсоцбанк стал одним из 15 российских банков, включенных Минэкономразвития и Корпорацией МСП для участия в программе льготного кредитования в приоритетных отраслях экономики: сельского хозяйства, строительства, производства, транспорта и связи, внутреннего туризма и некоторых других видов деятельности и является единственным дальневосточным банком в этом списке. Программа предусматривает возможность получения кредитных средств на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

«Кредиты на инвестиционные цели могут быть предоставлены на срок до 10 лет в сумме до 1 млрд. рублей, оборотные кредиты – на срок до 3 лет в сумме до 100 млн. рублей, - отмечает Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – В ближайшие полгода мы планируем выдачу кредитов по льготной ставке на сумму около 1 млрд. рублей. Стоит отметить, что практически во всех регионах присутствия банка возможно кредитование под поручительство Гарантийного фонда».

Узнать подробнее о программе льготного кредитования по программе Минэкономразвития можно в офисах банка и по телефону 8 – 800 -200-42-02.