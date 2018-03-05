Чермен Дзотов о канале «По бартеру» и его преимуществах

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В перестроечные времена бартер был популярной, эффективной схемой, шансом на спасение для многих предприятий и бизнесменов. Кризис прошел, эта схема подзабылась, а зря, уверен основатель канала «По бартеру», бизнесмен и эксперт по личному брендингу Чермен Дзотов. Мы решили узнать у него, как же получать нужные услуги, не платя при этом ни копейки.

Как на практике работает канал «По бартеру» и кому он может будет полезен и интересен?

Бартер, на мой взгляд, – несправедливо забытая система человеческих взаимоотношений. Именно человеческих, а не только экономических, потому что бартер – не просто способ получить нужную вам услугу или товар без денег, это еще и расширение деловых связей, коммуникаций, возможность роста без дополнительных финансовых вложений. В этом его плюсы, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, для тех, кто только начинает свое дело и не имеет возможности платить за что-то, но имеет готовый, полезный продукт, которым можно меняться с другими.

Проект «По бартеру» создан при первом Международном клубе предпринимателей Biztus и может быть полезен как начинающим, так и уже вполне успешным бизнесменам. Проект реализован на базе мессенджера Телеграм, в проекте уже более 2500 человек, и он растет с каждым днем. Соответственно, растет и количество предложений по бартеру, доступных участникам проекта.

Что нужно, чтобы стать участником и начать получать бесплатные услуги?

Стать участником очень просто – присоединиться к каналу «По бартеру» в Телеграме, написать коротко о том, кто вы, что вам нужно, и что предлагаете взамен. Все услуги в чате доступны в равной степени всем участникам, каких-либо ограничений нет. Вход в проект пока бесплатный, так что не упустите возможность!

Какие услуги уже сегодня можно получить на вашем канале?

Очень разные и, порой, неожиданные – от рекламы в соцсетях до разработки корпоративного сайта, от услуг массажиста до отдыха заграницей и помощи в организации ивентов. Очень много предложений по рекламе и раскрутке бизнеса, востребованы блогеры, веб-разработчики, дизайнеры, фотографы, репетиторы и т.д. Если вы хороший специалист, здесь можно найти не просто разовую услугу, но и постоянных заказчиков и партнеров. Проект дает возможность проявить себя, а дальше все будет зависеть только от вас.

Вы сами уже воспользовались преимуществами канала, заказали что-то для себя?

Конечно! Я не только организую проекты, я всегда проверяю их, что называется, на себе! Только так можно убедиться, что идея действительно жизнеспособна и будет иметь успех! По бартеру лично я уже нашел для себя очень талантливого фотографа и ателье, в котором пошьют необходимые мне костюмы. Кроме этого, еще порядка десяти человек готовы делиться со мной своими услугами взамен на мои. Так что я уверен – идея абсолютно рабочая и очень своевременная, так как альтернатива финансовым отношениям особенно нужна в экономически непростое время.

Я знаю, что вы являетесь основателем не только канала «По бартеру», но и других каналов в Телеграме, которые могут быть полезны читателям. Не могли бы вы коротко рассказать и о них?

Практически одновременно с проектом «По бартеру» (https://t.me/pobartery) я запустил еще один – Телеграм-сервис «За спасибо» (https://t.me/zaspasibobiz), где услугу можно получить в обмен на отзыв в социальных сетях. Не секрет, что соцсети – мощнейший инструмент, который используют все, от начинающих бизнесменов до крупнейших корпораций. Отзывы в соцсетях работают, в чем могут убедиться все участники проекта «За спасибо». Огромную популярность набирает проект «Давай поужинаем», в котором каждый участник может пригласить другого на ужин (https://t.me/joinchat/CbUg-Ex_kYNWD2SpmRIGEg).

Кроме этого, я веду канал «Дневник пиарщика» (https://t.me/dnevnikpiarshika), где делюсь со всеми желающими своим опытом в пиаре и лучшими фишками, которые работают на имидж и узнаваемость, канал Biztus о бизнесе и российских предпринимателях. Еще один проект, который я активно развиваю – «Хочу на ТВ» и «Я – герой ТВ», для тех, кто хочет сниматься для крупнейших телеканалов в качестве героя программы (https://t.me/geroitv) или эксперта (https://t.me/naidemexperta). Совсем молодой проект – «Почему я такая дура?» (https://t.me/joinchat/AAAAAEMRr4eUSI4RG86kYA), канал для девушек и о девушках. Здесь можно найти лучшие женские инсайты на самые разные темы от успешных женщин самого разного возраста.

Все проекты реализованы на базе месенджера Телеграм, к любому можно присоединиться, и я уверен, это будет не только интересно, но и очень полезно для каждого!