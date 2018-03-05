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Государственные закупки – сложная, но очень важная для многих российских бизнесменов деятельность. Ведь она позволяет быстро искать заказчиков, выходя на государственные организации, обладающие серьезными средствами. Однако разобраться в нюансах существующего законодательства, особенностях проведения государственных закупок не так просто.

По мнению опытных экспертов, начать зарабатывать на государственных закупках самостоятельно практически невозможно – нужна качественная подготовка, а главное – мудрый совет тех, кто уже имеет большой опыт в данном виде деятельности. Есть настоящие профессионалы своего дела, которые всегда готовы помочь и предпринимателям, и государственным служащим ценным советом. Один из них – Валерий Овечкин, широко известный в России в качестве признанного специалиста по государственным закупкам и очень эффективного бизнес-консультанта.

В 2011 году Валерий Овечкин зашел на рынок государственных закупок (тогда еще по 94 ФЗ) и к моменту изменения законодательства в 2013 году уже имел в своем активе достаточное количество значимых контрактов и практического опыта. С приходом значительных изменений в законодательстве за помощью и советом начали обращаться другие компании – так появилось новое направление «бизнес-консалтинг в сфере госзакупок».

Его не зря называют первым среди российских экспертов по заработку на государственных закупках. Большинство игроков этого рынка обучают участию в торгах, заполнению документации и другим прикладным вещам, а Валерий сконцентрировал внимание именно на построении бизнес-модели для получения стабильного дохода! Ведь за время работы в сфере бизнес-консалтинга Валерием Овечкиным действительно сделано очень много. Так, Валерий Овечкин учредил компанию "LIKE ТЕНДЕР" – специализированную организацию по проведению торгов, действующую в соответствии с законодательством страны и занимающуюся полным сопровождением заказчиков от поиска заявки до заключения контракта. Так же он является создателем крупнейшего в России YouTube канала на тему госзакупок и лидером одного из крупнейших сообществ поставщиков государства.

Еще один интересный проект Валерия Овечкина – авторский интенсив «Госзакупки», который был признан лучшим в Российской Федерации среди аналогичных программ по заработку на государственных закупках. Интенсивный курс включает семь открытых программ и четыре программы корпоративных тренингов. В России больше нет столь насыщенных и практически полезных курсов.

Консалтинговая группа «Овечкин и партнеры» помогает предпринимателям, не обладающим должным уровнем знаний в сфере государственных закупок, выходить на торги. Это не так просто, как кажется. Валерий Овечкин проводит индивидуальное обучение для обращающихся к нему предпринимателей, помогает не только обрести знания, но и запустить свой проект до получения первой прибыли.

Помощь Валерия Овечкина может потребоваться и опытным бизнесменам, которые уже активно работают в сфере государственных закупок. В этом случае предприниматель получает глубокий аудит своего бизнеса, при необходимости – план модернизации бизнеса. С помощью Валерия Овечкина и специалистов его консалтинговой группы можно буквально «с нуля» создать собственный высокодоходный бизнес на государственных закупках, достаточно быстро самому превратившись в эффективного предпринимателя. Не забывает Валерий Овечкин и выступать в средствах массовой информации, комментируя важные события в сфере государственных закупок в качестве настоящего профессионала, прекрасно разбирающегося в теме.

Таким образом, Валерий Овечкин вполне достоин того, чтобы значиться на первом месте среди российских экспертов по государственным закупкам.