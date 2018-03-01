Биглион запускает масштабную игру #жизньсБИГЛИОН

Онлайн-сервис «Биглион» запустил масштабную акцию #жизньсБИГЛИОН, в рамках которой все зарегистрированные пользователи смогут принять участие в розыгрыше ценных призов, в числе которых: смартфоны Apple, денежные чеки на 100 000 руб., а также множество промокодов на услуги «Биглион» различного номинала.
«На сегодняшний день на сайте и в мобильных приложениях «Биглион» доступны тысячи акций со скидками до 90%, в числе которых популярные салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и рестораны, развлекательные центры, образовательные и медицинские учреждения по всей России. Мы благодарны клиентам за выбор компании «Биглион» и хотим порадовать пользователей нашего сервиса возможностью не только экономить семейный бюджет, но и получить шанс выиграть один из ценных призов в рамках недавно стартовавшей акции #жизньсБИГЛИОН» - отметила директор по маркетингу «Биглион» Анна Мигаль.
Еженедельно и ежемесячно «Биглион» будет дарить участникам игры ценные призы. Для участия пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте в соответствующем разделе и выполнить несколько простых условий:
Каждую неделю будут разыграны смартфоны iPhone X и iPhone SE, а также множество промокодов на услуги «Биглион» различного номинала. Раз в месяц планируется розыгрыш суперпризов - 5 чеков на 100 000 рублей. В #жизньсБИГЛИОН не будет проигравших, каждый участник гарантированно получит приз от компании.
К участию в розыгрыше принимаются купоны от 100 рублей, приобретенные пользователем с момента запуска промо. Участниками розыгрыша могут стать пользователи «Биглион» по всей России, достигшие возраста 18 лет и являющиеся гражданами РФ.
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