Безотзывные вклады в России: условия, доходность и риски

У безотзывных вкладов, по словам Михаила Беляева из Института фондового рынка и управления, есть как безусловно выгодные стороны, так и довольно важные отрицательные моменты, на которые нужно обращать особенное внимание.
Грядущей весной Государственная дума Российской Федерации рассмотрит проект закона о безотзывном вкладе — сообщила прессе Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента.
Слова Воропаевой подтвердил Анатолий Аксаков, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку. Аксаков отметил, что безотзывные вклады позволят россиянам с меньшими сложностями накапливать средства, необходимые для осуществления первоначального взноса по ипотеке.
"Безотзывный вклад, как и любой финансовый инструмент, характеризуется положительными и отрицательными моментами. Среди первых, например, повышенная процентная ставка, за которую стоит сказать спасибо самой сути такого вклада. Плюс, безотзывный вклад обеспечивает определенные льготные условия для ипотеки. Однако есть и некоторые вопросы — например, связанные с суммами, которые не вписываются в гарантии АСВ", — цитирует Михаила Беляева федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.