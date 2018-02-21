Безотзывные вклады в России: условия, доходность и риски

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У безотзывных вкладов, по словам Михаила Беляева из Института фондового рынка и управления, есть как безусловно выгодные стороны, так и довольно важные отрицательные моменты, на которые нужно обращать особенное внимание.

Грядущей весной Государственная дума Российской Федерации рассмотрит проект закона о безотзывном вкладе — сообщила прессе Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента.

Слова Воропаевой подтвердил Анатолий Аксаков, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку. Аксаков отметил, что безотзывные вклады позволят россиянам с меньшими сложностями накапливать средства, необходимые для осуществления первоначального взноса по ипотеке.

"Безотзывный вклад, как и любой финансовый инструмент, характеризуется положительными и отрицательными моментами. Среди первых, например, повышенная процентная ставка, за которую стоит сказать спасибо самой сути такого вклада. Плюс, безотзывный вклад обеспечивает определенные льготные условия для ипотеки. Однако есть и некоторые вопросы — например, связанные с суммами, которые не вписываются в гарантии АСВ", — цитирует Михаила Беляева федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".