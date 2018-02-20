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Различные модели финансирования проектов

Понедельник, 19 Февраля 2018 18:05
Различные модели финансирования проектов Фото из открытых источников

Модели финансирования проектов - это конкретные методы, используемые компаниями для оценки бизнес-проектов. Обоснованием этой деятельности является оценка проектного риска, создание финансового комплекса и привлечение средств для оплаты проекта. Компании завершают модели финансирования проектов в разное время в течение года; модели могут включать в себя обоснованный, рыночный риск и капитальный бюджет. В большинстве случаев компания использует эти методы всякий раз, когда в бизнес-среде появляется большой проект. В зависимости от проекта можно использовать одну или несколько моделей в ходе обычной деятельности.

 

В этой статье мы не будем рассматривать инвестиционный краудфандинг, который использует в компаниях типа TC Online LTD.

 

Оценка риска, как правило, является общей деятельностью в управлении проектами. Поэтому самая известная модель финансирования использует подход, основанный на оценке риска. Внутренние и внешние риски также рассматриваются в этой модели. Компании определяют, какие риски наиболее важны для рассмотрения, как их избежать, и что делать, если в течение срока действия проекта возникают непредвиденные риски. Хотя анализ рисков обычно присутствует во всех моделях проектного финансирования, модель, основанная на рисках, базирует решения в первую очередь на самом риске.

 

Рыночные модели проектного финансирования в большей степени ориентированы на рынок и текущие условия ведения бизнеса или экономики. Компании могут использовать древовидную диаграмму, которая определяет успех проекта на основе входа конкурентов или поведения потребителей. Эта модель важна, потому что любое условие может привести к уменьшению финансовой отдачи для проекта. Более низкая финансовая отдача может превратить прибыльный проект в убыточный, если ожидаемая рентабельность инвестиций будет ниже стоимости капитала. Этот сценарий приводит к тому, что бизнес платит за проект больше, чем он ожидает получить.

 

Бюджетный вопрос

 

Основной бюджет, как правило, считается самой известной моделью финансирования проектов. Компании запрашивают капитальный бюджет по каждому проекту от бухгалтерии. Бюджет определяет стоимость каждого проекта и объем внешних средств, необходимых для покрытия расходов. В некоторых случаях все формы моделей проектного финансирования могут потребовать использования капитальных бюджетов. Однако компания часто использует капитальный бюджет для внутренних целей, когда проект выгоден в основном компании.

 

Компании должны определить проект и выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует сценарию. Использование моделей позволяет компании подходить к каждому основному изменению бизнеса с логической базы. Управление часто требует модели проекта для оценки эффекта добавления нового проекта в компанию. По сути, модели проектного финансирования являются одним из видов материалов для поддержки принятия решений.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Финансы  

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