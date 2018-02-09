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На торгах реализованы золотые украшения от холдинга «Адамас» с 50% превышением начальной цены

Пятница, 09 Февраля 2018 15:34
На торгах реализованы золотые украшения от холдинга «Адамас» с 50% превышением начальной цены Фото из открытых источников

9 февраля Российский аукционный дом (РАД) провел торги в рамках процедуры банкротства компании ООО «Адамас Ювелир», входящей в ювелирный холдинг «Адамас».

 

На продажу единым лотом было выставлено 329 ювелирных украшений (золотые браслеты, цепи, серьги) общей массой 683,6 г.

 

В торгах приняло участие 10 претендентов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В ходе аукциона участники совершили 12 шагов на повышение начальной цены, в результате чего цена продажи выросла в 1,5 раза.

 

Победитель торгов – ООО «Орфей» – предложил за лот 1,1 млн рублей (начальная цена – 0,7 млн рублей).

 

Торги проходили на электронной торговой площадке – ЭТП РАД.

 

«Мы впервые провели торги по продаже ювелирных изделий в рамках процедуры банкротства. Сегодняшние торги еще раз подтвердили, что главный залог успеха – привлечение профессионального продавца, который cможет организовать грамотную предпродажную подготовку и рекламу независимо от вида продаваемого имущества. При это не имеет значения где проводить торги: в зале или на электронной площадке», – – комментирует Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с по работе с проблемными и непрофильными активами банков.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости торги

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