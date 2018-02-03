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Обзор вкладов для юридических лиц: как выбрать банк

Пятница, 02 Февраля 2018 17:19
Обзор вкладов для юридических лиц: как выбрать банк Фото из открытых источников

Одним из способов получения дополнительного дохода для юридических лиц является банковский депозит. Поэтому Planet-today.ru решил проанализировать, на каких условиях банки предлагают размещение свободных средств малому и среднему бизнесу, какие банки предлагают самые высокие проценты по депозитам. Для написания обзора мы использовали данные рейтинга банковских услуг http://www.bankchart.ru .
Банки России предлагают депозитные программы для представителей малого и среднего бизнеса в российских рублях, в долларах США и евро на разные сроки. Рассмотрим высокодоходные депозитные программы с любой выплатой процентов согласно рейтингу бизнес вкладов по состоянию на конец января 2018 года.


ТОП-3 депозитные программы в национальной валюте, долларах США и евро сроком на 6 месяцев


1) Максимальную доходность по вкладам для предпринимателей и юридических лиц предлагает Национальный Банк «Траст» - 10,45% годовых (выплата процентов в конце срока, минимальная сумма вклада – 10 млн рублей)


2) 2,9% годовых предлагает Бинбанк по программе «Классический» (выплата процентов в конце срока, минимальная сумма – 1,5 млн долларов США)


3) 2,5% годовых предлагает Бинбанк по программе «Классический» (выплата процентов в конце срока, минимальная сумма – 1,5 млн евро)
Рассмотрим средние процентные ставки по исследуемым вкладам. В российских рублях средняя процентная ставка при размещении денег сроком на полгода составит 6,01% годовых, в долларах США и евро - 0,96% годовых. Количество депозитных программ на рынке равно 172 в национальной валюте и 260 - в иностранной.

 

Теперь подсчитаем доходность по каждой валюте при условии размещения денег в банке с максимальным и средним процентами по вкладу. Предположим, мы размещаем 10 млн рублей на полгода. При максимальной ставке 10,45% годовых юридическое лицо получит доход в размере 522500 рублей. Если рассчитать доходность средних вкладов, то получится 300500 рублей или на 42,5% меньше, чем в банке с максимальной доходностью. В долларах США юридическое лицо, оформляя вклад в размере 1,5 млн долларов на полгода, имеет возможность получить дополнительных доход - 21750 долларов (при условии размещении денег в банке с максимальным процентом) и 7200 долларов (на 67% доход ниже при размещении депозита со средними процентными ставками).


Можно сделать вывод, что важно анализировать доходность депозита в разных банках. Это поможет выгодно оформить бизнес-вклад.
Вниманию читателей нашего сайта также предлагается динамика изменения процентных ставок по бизнес вкладам в рублях, долларах и евро в 2017 году :


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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги банк

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