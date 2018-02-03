4 000 кв. м: открылся крупнейший в Европе Trading floor Сбербанка

Крупнейший европейский Trading floor открылся в головном здании Сбербанка. Площадка может похвастаться площадью в 4 000 квадратных метров и возможностью вместить 400 рабочих мест.
Площадь Trading floor превышает 4000 кв. м. В нем создано более 400 рабочих мест.
На третьем этаже головного здания Сбербанка расположены подразделения продаж, трейдинга, структурных продуктов, электронных рынков. На четвертом — инвестиционный банкинг, аналитическое управление, управление бизнес-менеджмента и развития.
На каждом рабочем месте трейдера и сейлза предусмотрена возможность установки до 8 персональных компьютеров и до 12 мониторов. Трейдинг оснащен двумя светодиодными экранами, расположенными по периметру атриума.
Trading floor Сбербанка — единственный в России, оснащенный суммарно одним из самых больших светодиодных экранов в мире с таким высоким разрешением (шаг пикселя — 1,2 мм).
«Глобальные рынки всегда были одним из самых высокотехнологичных бизнесов, и Сбербанк всегда задавал в этом тренд, — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. — Наш новый Trading floor — одна из самых современных международных площадок, что позволяет нам максимально оперативно предоставлять нашим клиентам сервис высочайшего уровня».
Справка:
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций — 1481.
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