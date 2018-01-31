Исследование: Большинство россиян больше не ощущает кризиса‍

Фото из открытых источников

Экономический кризис, в условиях которого живут граждане Российской Федерации, ощущается все в меньшей степени. Об этом говорят данные социологических опросов, согласно которым доля россиян, которые ощущали кризис в конце 2017-го года, составила сорок процентов.

В начале 2016-го года, например, соответствующий показатель был на уровне семидесяти процентов. То есть, в течение примерно двух лет в экономике РФ произошли значительные изменения, в результате которых около тридцати процентов россиян перестали чувствовать кризис (или чувствуют его, но уже совсем на другом уровне).

"Почти половина респондентов не отрицает, что в России сохраняются некоторые экономические затруднения. Но теперь люди уже не так обеспокоены кризисом на рынке труда или обесцениванием национальной валюты. Опрошенные граждане, кроме того, уже не так сильно экономят на развлечениях и позволяют себе какие-то дорогие покупки", — говорят представители холдинга "Ромир", который провел исследование.

В общем, все говорит о том, что экономический кризис постепенно отступает. Самые тяжелые его периоды, как отмечают специалисты, уже точно остались в прошлом.