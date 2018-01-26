Максимальная среднемесячная зарплата учителя в 2017 году превысила 115 тысяч рублей

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Недавно в «Учительской газете» были опубликованы данные по среднемесячному заработку педагогов в каждой из 590 московских школ. В СМИ удивились факту, что при равном финансировании учебных заведений разница в среднем заработке в разных школах составляет до 40-45 тысяч рублей.

Согласно опубликованным в издании данным, максимальная средняя заработная плата среди всех московских школ в 2017 году составила 115 289 рублей, минимальная – 69 117 рублей. При этом по Москве среднемесячный заработок учителя по итогам прошлого года составил 85,9 тысяч рублей, что на 15 тысяч рублей больше, чем в 2016 году.

В декабре прошлого года руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина на заседании дискуссионного клуба «Норма и деятельность» выдвинул инициативу о введении формульного расчета зарплат с новым параметрами. К примеру в формуле директора учебного заведения стоит заменить параметр «средняя зарплата по школе» на «наименьшая зарплата по школе». Соответственно, чтобы сохранить достойную оплату высококвалифицированным специалистам, руководители учебных заведений будут заинтересованы в существенном увеличении оплаты труда самой низкооплачиваемой категории работников школы.