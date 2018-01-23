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Исследование: Только 2% россиян готовы получать всю зарплату в криптовалюте

Вторник, 23 Января 2018 12:57
Исследование: Только 2% россиян готовы получать всю зарплату в криптовалюте Фото из открытых источников

11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских СМИ заявил о том, что криптовалюта ничем не обеспечена, но все же может в отдельных случаях использоваться как средство расчета. Согласно опросу исследовательского центра Superjob россияне в большей части согласны с президентом и доверять новому платежному средству не спешат.

 

О своем нежелании получать зарплату в криптовалюте рассказали 75% россиян, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. 8% готовы получать в ней только часть зарплаты. 2% опрошенных настроены крайне позитивно, готовы полностью перейти на новую экономику и согласны всю свою зарплату перевести в биткоины или другую криптовалюту. 5% признались в том, что не знают о том, что это такое. 10% не смогли до конца определиться.

 

Женщины чаще мужчин признавались, что ничего не знают о криптовалюте (7 и 3% соответственно). Затруднившихся с ответом среди женщин также вдвое больше, чем среди мужчин (14 и 7%). Наиболее лояльная криптовалютам аудитория — молодежь до 24 лет: она чаще других готова получать всю зарплату либо ее часть в биткоинах и т.п. (3 и 18%). Интересно, что во всех возрастных группах примерно одинаково число неосведомленных о криптовалютах (5—6%).

 

Опрос респондентов, знакомых с понятием биткоина, показал, что за его курсом сегодня следят 12%. 75% не интересуются динамикой стоимости криптовалюты. 13% затруднились с ответом. Как и в вопросе с зарплатой в криптовалюте, женщины вновь демонстрируют пассивную позицию: следят за курсом всего 6% женщин против 17% среди мужчин. Молодежь интересуется динамикой курса биткоина чаще, чем старшее поколение (15%).

 

Попросив россиян, следящих за курсом биткоина, дать прогноз относительно его стоимости на 1 марта, мы получили среднюю цифру в $12 507. Таким образом, народное мнение повторяет рыночные тренды: криптовалюта в дни проведения опросов демонстрировала рост. 

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости криптовалюта

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