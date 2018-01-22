Исследование: В России подешевели товары для зимних видов спорта

Эксперты Avito проанализировали динамику стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта, а также выяснили, какое спортивное оборудование популярнее у россиян.
За год товары в категории «Зимние виды спорта» на Avito значительно подешевели – на 26,3%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. В декабре 2016 года средняя цена на них составила 5,5 тысяч рублей, а в декабре 2017-го – уже 4,1 тысячи рублей. Интересно, что декабрь оказался самым выгодным месяцем для покупок зимних спорттоваров – в отличие от февраля, когда средняя стоимость в категории достигла максимума – 5 395 рублей.
В отличие от стоимости, предложение в категории за год выросло на 11,6%. Самое большое количество объявлений в 2017 году традиционно пришлось на декабрь, январь и ноябрь. Минимальный объем предложения ожидаемо зафиксирован в июне, июле и мае.
Интересно, что среди спортивного снаряжения в декабре 2017 года больше всего интересовались санками: на этот вид инвентаря пришлось максимальное число поисковых запросов в категории. Второе место по популярности заняли коньки, на третьем разместился запрос «лыжи». Товары для более экстремальных видов спорта – сноуборд и горные лыжи – оказались менее востребованными. Также пользователи искали горнолыжную одежду и обувь, ватрушки для тюбинга и снаряжение для хоккея.
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