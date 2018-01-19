Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан в России

Минфин РФ сообщил, что правительство приняло решение создать опорный банк для расчетов по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.
Об этом говорится в материалах на сайте министерства.
"Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование", - говорится в сообщении.
Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет, по мнению Минфина, оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.
В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации, уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство.
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