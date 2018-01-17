SuperJob: россияне прогнозируют рост курса доллара

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Рекордно низкое число россиян сегодня следит за новостями с валютной биржи. Рубль как средство хранения сбережений имеет в 3 раза больше сторонников, чем доллар или евро. В опросах исследовательского центра SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Сбережения в рублях назвали лучшим способом накопления 39% опрошенных. 14% респондентов считают, что держать сбережения лучше в долларах США. 13% больше доверяют евро. 14% — прочим валютам, в числе которых появился и биткоин. Каждый пятый респондент затруднился с ответом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Чем старше респонденты, тем более они склонны доверять национальной валюте. Обратная тенденция с евро: с увеличением возраста опрошенных доверие к евро падает. Доллар США как лучшую валюту для хранения сбережений чаще всего называли россияне моложе 24 лет и мужчины. С ростом уровня дохода растет доверие россиян к рублю и прочим валютам (исключая доллар и евро).

Максимальную степень доверия к рублю наши соотечественники демонстрировали в мае 2015 года (53%), в январе 2014 национальной валюте доверял всего 31%. Пик популярности евро у россиян пришелся на май 2009 года (28%), а в апреле—мае 2015 этой валюте доверяли всего по 8%. Американский доллар чаще всего называли лучшим средством накопления в августе 2016 года (18%), в августе 2007 и мае 2009 доллар собрал всего по 5% голосов.

За динамикой курса рубль—доллар сегодня следят 26% россиян. Более половины опрошенных (55%) не интересуются курсом.

Интерес к стоимости доллара чаще всего проявляют мужчины и опрошенные с зарплатой от 45 000 руб. (по 33%). Менее всего данная информация занимает женщин и россиян с низким доходом (19 и 16% соответственно).

Курс американской валюты сегодня волнует рекордно низкое число россиян (26%). В декабре 2014, когда доллар сильно лихорадило, за динамикой его курса следили 54% респондентов.

По средним оценкам тех, кто интересуется динамикой курса рубль—доллар, 1 февраля 2018 года доллар будет стоить 59 руб. 10 коп.

В конце 2016 года и сегодня россияне отошли от тактики следования рыночным трендам. Ранее народное мнение предсказывало дальнейшее удорожание доллару в периоды его роста, и падение, соответственно, когда курс снижался. В декабре 2016, несмотря на снижение курса в даты проведения опроса, россияне посчитали, что за новогодние каникулы валюта подрастет, и прогадали. Сегодня, несмотря на укрепление рубля, доллару предсказывают рост.