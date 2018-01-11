Онлайн-звонки в Бинбанк можно осуществлять бесплатно

Это стало возможным благодаря новой функции мобильного приложения «Бинбанк online 2.0». Онлайн-звонок в контакт-центр банка можно совершить в любое время из любой точки мира, где имеется интернет.
Благодаря этому не берется плата, так как он идет через интернет-канал, а не через сотового оператора.
Для минимального ожидания ответа консультанта Бинбанк выделил отдельную линию. Это следующий этап реализации многоканальной системы коммуникации с клиентами. До этого был осуществлен способ круглосуточного чата с операторами Бинбанка.
Для запуска функции нужно обновить приложение мобильного банка «Бинбанк online 2.0» для iOS и Android до самой свежей версии. Осуществить онлайн-звонок можно через раздел «Контакты с банком», клиент получит информацию в полном объеме о своих картах и счетах, по всем вопросам банковского обслуживания, как если бы звонил обычным способом.
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