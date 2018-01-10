Олигарх у власти: коррупционер Пайкин стал ближе к госбюджету

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После того, как в 2016 году петербургский олигарх Борис Пайкин не набрал нужного количества голосов, чтобы получить мандат депутата Госдумы, он пошел обходным путем. Используя полученный опыт избирательной кампании в Северной столице, бизнесмен начал действовать в Брянской области, где в сентябре 2017 года ожидались довыборы. Как и в Петербурге, Пайкин не поскупился ни на саморекламу, ни на обещания. В итоге избиратели проголосовали за его кандидатуру, однако со временем появились предположения — петербургский бизнесмен серьезно потратился на приобретение голосов жителей Брянской области, чтобы представлять их интересы в кресле депутата Госдумы.

В итоге с прошлой осени политическая карьера Пайкина быстро пошла в гору. Очень быстро он получил должность заместителя председателя по экономической политике. Но тот факт, что он получил доступ к бюджетным средствам, вызывает опасения, ведь Пайкин известен своими коррупционными скандалами. Более того, он уже успел воспользоваться своим новым статусом для развития бизнеса: после того, как олигарх вступил в должность, компания Fort Group, которой он руководит, приобретает пять крупных объектов московской недвижимости.

При этом имя Пайкина было включено в список журнала Forbes, как одного из самых богатых людей страны. Но до сих пор много вопросов вызывают обстоятельства того, каким образом он заработал свои первые миллиарды, на которых впоследствии построил свой бизнес. Известно, что в начале 2000-ых годов именно Пайкину выпала возможность руководить строительством петербургской дамбы, необходимой для защиты Северной столицы от наводнений. Однако после того, как начались работы, бюджетные средства стали исчезать со счетов. Пайкин оставил свой руководящий пост, после чего в Счетной палате обнаружили нецелевую трату миллиона долларов.

Сам Пайкин тогда начал демонстрировать жизнь на широкую ногу. К примеру, в Петербурге появились билборды с его признанием в любви молодой жене. Учитывая стоимость подобной рекламы, можно предположить, что такая романтика обошлась Пайкину в 50 тысяч долларов, что даже по нынешним меркам является солидной тратой. Очевидно, что предприниматель неплохо зарабатывал в то время, когда строительство дамбы застопорилось, а со счетов стали исчезать крупные суммы.

Аналогичная схема была использована Пайкиным и в 2008 году в Сочи — при возведении олимпийских объектов. Компания бизнесмена ООО «Газпром Социнвест» затягивала строительство спортивных площадок, а для продолжения работ регулярно недоставало финансовых средств. Но после того, как с проверкой в Сочи приехал Владимир Путин, Пайкин быстро ретировался, а возведение объектов было успешно завершено. При этом он все же явно поживился за государственный счет — по приезду в Санкт-Петербург, предприимчивый «строитель» приобрел 10% акций Гостиного двора и несколько торгово-развлекательных центров.

Есть еще случаи того, как Пайкин оказывался в нужное время и в нужном месте, чтобы иметь доступ к объектам, которые находятся на балансе государства. Неизвестно и то, как бизнесмен получил тендер на ремонт Ладожского водопровода, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти. Но понятно уже сейчас, что контроль за этим объектом поможет Пайкину иметь дополнительные доходы путем подключения новых абонентов и повышения тарифов.

Все эти этапы жизненного пути петербургского миллиардера наглядно показывают, что он разбогател за счет махинаций с бюджетными средствами. И теперь Пайкин занимает должность зампредседателя по экономической политике, что должно вызывать массу вопросов, как у налогоплательщиков, так и у комиссии Госдумы по этике. Ведь очевидно одно: олигарх, который в депутатском кресле продолжает заниматься бизнесом в нарушении принятых законов, не может вызывать доверие. Пайкин пришел в Госдуму не помогать развивать страну, а поживиться за счет собственных сограждан.