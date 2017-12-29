Как лучше всего хранить сбережения в 2018 году? Мнение экспертов

Эксперты озвучили прогноз по котировкам валют на 2018 год, согласно которому гражданам Российской Федерации, у которых есть долларовые сбережения, необходимо задуматься о конвертации своих денег в рубли.
"Ситуация, наблюдаемая сейчас на рынке, однозначно свидетельствует в пользу того прогноза, на основании которого рубль будет стабильным в течение всего будущего года. То есть, речь идет о курсе в 62-63 рубля один доллар США. Соответственно, если у кого-то есть доллары, то их следует продавать. Об этом, по крайней мере, говорит большая часть компетентных экспертов", — рассказал независимый финансовый эксперт Антон Шабанов федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня".
О чем-то подобном, кстати, говорил и Антон Силуанов, начальник Министерства финансов России. По словам Силуанова, в наступающем году рубль будет оптимальной валютой для хранения сбережений.
"Мы провели ряд оптимизаций, поэтому бюджетное правило будет работать более эффективно. Колебания курса останутся в прошлом. То есть, рубль будет стабильным даже при скачках нефтяных котировок или изменениях в потоках капитала", — заявил накануне министр финансов.
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