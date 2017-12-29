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Как лучше всего хранить сбережения в 2018 году? Мнение экспертов

Пятница, 29 Декабря 2017 13:26
Как лучше всего хранить сбережения в 2018 году? Мнение экспертов Фото из открытых источников

Эксперты озвучили прогноз по котировкам валют на 2018 год, согласно которому гражданам Российской Федерации, у которых есть долларовые сбережения, необходимо задуматься о конвертации своих денег в рубли.

 

"Ситуация, наблюдаемая сейчас на рынке, однозначно свидетельствует в пользу того прогноза, на основании которого рубль будет стабильным в течение всего будущего года. То есть, речь идет о курсе в 62-63 рубля один доллар США. Соответственно, если у кого-то есть доллары, то их следует продавать. Об этом, по крайней мере, говорит большая часть компетентных экспертов", — рассказал независимый финансовый эксперт Антон Шабанов федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня".

 

О чем-то подобном, кстати, говорил и Антон Силуанов, начальник Министерства финансов России. По словам Силуанова, в наступающем году рубль будет оптимальной валютой для хранения сбережений.

 

"Мы провели ряд оптимизаций, поэтому бюджетное правило будет работать более эффективно. Колебания курса останутся в прошлом. То есть, рубль будет стабильным даже при скачках нефтяных котировок или изменениях в потоках капитала", — заявил накануне министр финансов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости деньги

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