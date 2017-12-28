Бинбанк: мы выпустим около 7 тыс. карт студентам и преподавателям Пермского медицинского университета

Пресс-служба Бинбанка сообщила о том, что кредитная организация готовится выпустить порядка семи тысяч кампусных карт для студенческого сообщества и преподавательского состава ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.
Вышеозначенные карты позволят студентам и сотрудникам университета получать доступ к электронной библиотеке и оплачивать питание, а также использовать их в качестве электронного пропуска в ВУЗ. К тому же, у каждого держателя карты будет возможность использовать все финансовые преимущества такой карточки.
Кампусная карта Бинбанка является картой платежной системы Mastercard, в которой реализована технология бесконтактной оплаты. Это позволяет моментально производить покупки в одно касание, задействуя, как карту, так и смартфон. Снятие наличных с кампусной карты Бинбанка без комиссии и ограничений по сумме доступно, как в широкой партнерской сети банкоматов кредитной организации в нашей стране (более 15 тысяч устройств), так и в устройствах иных банков в сумме до тридцати тысяч рублей каждый месяц.
В качестве держателей кампусных карт Бинбанк ныне выступают свыше ста тысяч студентов и преподавателей, представляющих ведущие отечественные вузы.
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