Visa и Mastercard оказались заложниками Запада в "иранском сценарии" для России

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Вывод западных финансовых структур Visa и Mastercard из "Финтеха", о котором накануне сообщил Центральный банк Российской Федерации — это очередной виток "санкционной войны", разворачивающейся между Западом и Россией.

Так считает кандидат экономических наук Давид Тереладзе, доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финтехнологий Международного банковского института, поделившийся соответствующим мнением с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

"Это последствия конфликта, который продолжается уже три с лишним года. Запад давит на Visa и Mastercard, требуя введение дополнительных ограничительных мер против России. Речь идет, например, об угрозе отключения РФ от SWIFT", — говорит Тереладзе.

Запад уже отключил от системы SWIFT Иран — в результате банковская система этой страны столкнулась с массой негативных факторов. Для того, чтобы в некоторой степени защититься от "иранского сценария", в России создали национальную платежную систему "Мир". Одним из следующих этапов продолжающегося противостояния стало исключение западных платежных систем из состава учредителей ассоциации "Финтех".