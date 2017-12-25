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Ежемесячный оборот ПАММ-сервиса Альпари в 2017 году превысил $15 млрд.

Воскресенье, 24 Декабря 2017 19:42
Ежемесячный оборот ПАММ-сервиса Альпари в 2017 году превысил $15 млрд. Фото из открытых источников

Многие сталкивались с проблемой поиска вложения свободных средств и достижения из этого максимальной прибыли. Вложение средств на банковский депозит не вариант, ведь процент по рублевым вкладам сейчас колеблется около 7,5 процентов, а в валюте и того меньше, около 1,5 процента. Эта прибыль даже не покрывает потери от инфляции. Есть один неплохой вариант сохранения и приумножения своих финансов. Это ПАММ-счета.

 

ПАММ-счета представлять собой возможность заработать порядка 50-100 процентов от первоначально вложенной суммы за минимально короткие сроки, причем вам ничего не нужно будет делать. За вас все сделает опытный брокер, который каждодневно скрупулёзно анализирует валютный рынок и найдет способ извлечь из ваших денег максимальную прибыль. Валютный рынок отличается большой волатильностью, но вам беспокоиться не стоит, брокер берет все риски на себя, за свои услуги брокер берет около 30-50 процентов от прибыли, оставшиеся проценты это ваша прибыль. Сам брокер переводит ее на ваш счет, вам даже не нужно заботиться об этом. Наверное, у вас возник вопрос на тему объекта торговли. Брокер сам решает, на какой продукт лучше всего сделать ставку в данный момент. Этим продуктом может быть валюта, нефть, драгоценные металлы, криптовалюты, все зависит от мировых тенденций.
 
Одна их лучших и проверенных систем это ПАММ-счета Альпари. Это одна из первых подобных систем, появившаяся на российском рынке. За 10 лет успешной работы Альпари зарекомендовала себя с лучшей стороны. На данный момент Альпари насчитывает порядка 250000 тысяч инвесторов из 150 стран мира и 40000 брокеров.
 
Альпари постоянно развивается. Недавно введена возможность торговли с несколькими активами, это система ПАММ-портфелей. Торговля с использованием ПАММ-портфелей позволяет снизить риски валютного рынка в 2 раз.
 
Минимальной суммой для вложения в ПАММ-счета является сумма в 10 долларов, а в ПАММ-портфели 100 долларов. Эти небольшие суммы доступны практически каждому гражданину РФ. Вы гарантированно получите прибыль, которая будет гораздо больше, чем обычные проценты от банковских депозитов.
 

В 2017 году среднемесячный торговый оборот счетов подобного типа превысил отметку 15 миллиардов долларов. Постоянно руководство компании инициирует проведение независимых аудиторских проверок, специалисты Альпари в свою очередь внедряют в механизм инновационные разработки.

 

Система Альпари является мировым финансовым брендом. За 2016 год объем финансовых операций превысил трлн долларов, что показывает большую популярность . Так же Альпари предусмотрела специальные бонус и вознаграждения за первоначальное внесение средств, определенные объемы торговли, а так же вывод средств.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Финансы  

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