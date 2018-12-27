В Минэнерго России опровергли рост тарифов на тепло и воду

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Распространенные некоторыми средствами массовой информации слухи, согласно которым в 2019 году в России будут повышены тарифы ЖКХ, получили опровержение от официальных представителей Министерства энергетики — сообщает информационный портал "Инфореактор".

Ранее, напомним, "КоммерсантЪ" сообщил о повышении тарифов ЖКХ на три-пять процентов, спровоцированном введением оплаты за неиспользованные резервы мощности электрической сети.

Издание, при этом, ссылалось на представителей Министерства строительства, так что многие посчитали эту информацию правдивой.

Однако в Министерстве энергетики опровергли этот слух. Энергетики говорят, что оплата резерва сетевой мощности никаким образом не подразумевает рост тарифов для населения РФ.

"Появление нового механизма (оплата неиспользованного резерва сетевой мощности) должна стимулировать жилищно-коммунальные предприятия отказаться от неиспользуемых ресурсов, но это не приведет к росту тарифов водоканалов и котельных. В целом, этот вопрос продолжает прорабатываться в диалоге, который постоянно ведется между Министерством энергетики и Министерством строительства", — отмечают в Минэнерго.

В общем, слухи о грядущем повышении тарифов на услуги ЖКХ оказались всего лишь слухами, образованными недостаточным объемом просочившихся в открытый доступ данных.