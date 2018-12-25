РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

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Россия гарантирует поставку газа в Европу даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами", - заявил министр.

По словам Новака, который приводит ТАСС, негативное влияние на переговоры по транзиту через Украину оказывают судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

"Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", - сказал он.

Кроме того, Новак подчеркнул, что Россия готова обеспечивать транзит газа через Украину и после 2019 года, если он будет выгоден по сравнению с другими маршрутами. "В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу", - заключил Новак.

Суд "Нафтогаза" и "Газпрома"

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.

Новак в ноябре сообщал, что переговоры о новом контракте на транзит газа через Украину могут начаться в кратчайшие сроки при заключении "Газпромом" и "Нафтогазом" мирового соглашения по судебному спору.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. "Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".