Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

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Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина".

Трансляция из Страсбурга заседания пленарной сессии Европарламента ведется на его сайте, сообщает ТАСС.

"Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения. В то же время Европарламент осудил строительство газопровода "Северный поток - 2", так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией. Европейский парламент требует аннулировать данный проект", - говорится в тексте принятой резолюции.

В конце ноября сообщалось, что в рамках "Северного потока - 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Две ветки "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.

Трубопровод пойдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Таким образом он обойдет транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие восточноевропейские и прибалтийские страны. Свое согласие на строительство не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.