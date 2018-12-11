Россия снизит добычу нефти с января 2019-го

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Отечественные нефтедобытчики составили график снижения уровня добычи на 2019-й год. Снижение уровня добычи нефти, как напоминают в Министерстве энергетики РФ, будет происходить в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам начальника Минэнерго Александра Новака, уже в январе наступающего года производство нефти будет снижено на пятьдесят-шестьдесят тысяч баррелей в сутки.

"Разработанный помесячный график предусматривает плавное снижение добычи, которое будет происходить полностью в соответствии с ранее заключенными договоренностями", — цитирует информагентство ТАСС Александра Новака.

Министр энергетики России, кроме того, сообщил, что до конца декабря состоится большое совещание с российскими нефтяниками, но котором будут обсуждаться детали реализации сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+, напомним, было заключено в Вене (Австрия) на прошлой неделе. Российская Федерация согласилась на откат к показателям октября 2018-го года, когда объем производства нефти был на уровне одиннадцати с половиной миллионов баррелей в сутки.

Главная цель сделки — это, по словам Новака, снижение уровня запасов нефти. "Запасы не должны расти выше среднего уровня за пять лет", — отметил министр.

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты, заявил накануне, что снижение добычи нефти может привести к замедлению экономического роста Российской Федерации. "Сделка снижает мотивацию к улучшениям в нефтяной индустрии — то есть, пострадает не только добыча, но и переработка, а также продажа", — сказал Кудрин.