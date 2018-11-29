Возможности несырьевого неэнергетического экспорта столицы обсудят на конференции «ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта»

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10 декабря в Москве будет проходить конференция «ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта». Московские производители представят на форуме образцы наиболее перспективных товаров и примут участие в обсуждении возможностей экспорта из столицы несыртьевой неэнергетической продукции на внешний рынок, информирует «Официальный сайт Мэра Москвы».

Рассказывая о предстоящем мероприятии заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что ключевыми партнерами Москвы в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта являются Индия, США, Белоруссия и Казахстан, а самыми востребованными товарами - механическое оборудование, электрические устройства, оптика и медтехника.

Она также отметила, что со стороны правительства города производителям и экспортерам систематически оказывается поддержка и подчеркнула значимость организации подобных мероприятий.

«Одно из важных направлений — проведение таких представительных отраслевых форумов для обмена опытом и выстраивания партнерских связей с зарубежными коллегами», — сказала вице-мэр.

Общее количество участников конференции превысит 3 тысячи человек. Помимо производителей, мероприятие посетят представители российских общественных организаций и органов власти, а также члены международных ассоциаций и торгово-промышленных предприятий стран Европы и Азии.