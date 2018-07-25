Началась загрузка ядерного топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС

Фото из открытых источников

Построенный для энергоснабжения Чукотки плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" готовится к началу эксплуатации — в данный момент производится загрузка ядерного топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС.

Об этом рассказали общественности официальные представители концерна "Росэнергоатом" (часть государственной корпорации "Росатом").

Сейчас плавучая атомная электростанция находится в Мурманске — на расположенной здесь площадке предприятия "Атомфлот". Готовность реакторов "Академика Ломоносов" к началу загрузки топлива подтвердили специалисты Ростехнадзора — говорится в сообщении "Росэнергоатома".

После загрузки ядерного топлива в реакторы "Академика Ломоносова", уникальная для России плавучая АЭС запустит свои энергоблоки и подвергнется серии швартовных испытаний.

"Академик Ломоносов" (плавучий энергоблок проекта 20870) представляет собой головной проект серии мобильных маломощных энергоблоков. Такие блоки могут работать в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и являются представителями нового класса источников электрической энергии, предназначенного для Дальнего Востока и Крайнего Севера.