В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом»

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Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Он отметил, что такое соглашение возможно лишь при условии, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, сообщает Лента.ру.

«И мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2"», — добавил менеджер.

17 июля коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал предоставить «Газпрому» 20-процентную скидку на транзит российского газа после 2019 года, если Москва откажется от реализации проекта «Северный поток-2».

В тот же день глава Минэнерго России Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и Евросоюза по газу, что Москва готова продлить действующий контракт на транзит топлива через украинскую территорию или заключить новый. «Мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты», — отметил он.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается, что «Северный поток-2» позволит России повысить поставки газа в Европу и сократить транзит через Украину.