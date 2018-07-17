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Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину

Вторник, 17 Июля 2018 08:21
Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде. 

 

Путин также заверил Трампа, что запуск газопровода «Северный поток-2» не скажется на транзите газа через украинскую территорию. По словам российского президента, ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в потрясениях на мировом рынке нефти и газа, сообщает Лента.ру.

 

Переговоры президентов России и США в Хельсинки 16 июля, включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, продлились почти четыре часа. Российский лидер заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. По словам американского президента, диалог с Путиным был прямым и открытым.

 

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа, постановил, что российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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Волкова Алена Опубликовано в Энергетика   Теги Лента новостей Украины
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