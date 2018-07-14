Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году

США могут вернуть себе в следующем году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом, как сообщила в пятницу телекомпания CBS, выступило Информационное управление при министерстве энергетики США.
По оценкам экспертов ведомства, в 2019 году уровень добычи в стране возрастет до 11,8 млн баррелей в день. "Если наши прогнозы не изменятся, это будет означать, что США вновь станут мировым лидером в производстве нефти", - приводит телекомпания слова главы управления Линды Капуано.
Согласно данным минэнерго, в прошлом году Россия производила свыше 10,3 млн баррелей нефти в день, Саудовская Аравия - чуть меньше 10 млн баррелей, США - почти 9,4 млн баррелей, сообщает ТАСС. В феврале этого года США обошли Саудовскую Аравию, а уже в июне добывали примерно 10,9 млн баррелей в день. Как полагает Капуано, до конца текущего года средний уровень производства составит 10,8 млн баррелей в день.
"США лидировали по объемам добычи нефти на протяжении десятилетий в XX веке, пока Советский Союз не обогнал Америку в 1974 году. Саудовская Аравия сделала то же самое в 1976 году. К концу 1970-х годов Советский Союз производил нефти на треть больше, чем США, а к концу 1980-х - в два раза больше", - отмечает CBS.
"Безусловно, сейчас Саудовская Аравия и Россия тоже могут начать наращивать добычу нефти. Члены ОПЕК и некоторые другие страны, включая Россию, уже согласились в прошлом месяце с необходимостью ослабить ограничения на производство нефти, что привело к росту цен на черное золото", - добавила телекомпания.
Как ранее указывали эксперты, повышение объемов добычи в США произошло прежде всего вследствие усовершенствования технологии разработки битуминозных сланцев. Крупные месторождения сланцевой нефти находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, в некоторых районах штата Небраска. Кроме того, подписанный 22 декабря прошлого года президентом Дональдом Трампом законопроект о налоговой реформе открывает дверь для разработки нефтяных месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.
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