В Бельгии нашли дефект в конструкции ядерного реактора

Третий энергоблок расположенной в Бельгии атомной электростанции "Тианж" содержит опасный дефект — заявляют официальные представители компании-оператора АЭС, Engie-Electrabel.
По данным издания Soir, третий реактор АЭС "Тианж" был временно приостановлен в конце марта для проведения плановой проверки. В процессе которой и обнаружился весьма опасный дефект, связанный с надежностью бетонных элементов бункера реактора.
"Комплексные тесты, проведенные специалистами, показали деградацию прочностных характеристик бетона, из которого изготовлены потолки бункера реактора. В этом бункере расположены критические аварийные системы, так что речь идет о довольно опасном дефекте. Который, судя по всему, имеет место быть с момента строительства блока", — цитируют СМИ представителей Engie-Electrabel.
Еще одна атомная электростанция бельгийской Фландрии, "Дул", построена по другому проекту, поэтому указанного дефекта в ее реакторах нет.
Что же касается станции "Тианж", то ее третий реактор не будет запущен до тех пор, пока специалисты не дадут стопроцентную гарантию безопасности энергоблока. Предполагается, что соответствующие тесты продлятся до сентября.
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