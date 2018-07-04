На каких российских заправках недоливают топливо?

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Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов.

"За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС", — уточняется в сообщении.

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Кроме того, согласно исследованию, на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам, пишет РИА Новости.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента", — заключили в ФАР.

Исследование проводилось на фоне нестабильной ситуации с ценами на топливо.

Цены на бензин

Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России подорожали нефтепродукты.

Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов с 1 июля.

Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что, пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.