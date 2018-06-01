Названы реальные последствия снижения акцизов на бензин и дизтопливо в РФ с 1 июня

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Резкое повышение стоимости топлива, зафиксированное в Российской Федерации в последние месяцы, потребовало решительных контрмер со стороны правительства, которое снизило акцизы на дизельное топливо и бензин. Сниженные акцизы, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, действуют с сегодняшнего дня.

Ситуация на топливном рынке России, напомним, вызывает некоторые опасения у экспертов уже давно — в течение последних месяцев стоимость бензина и ДТ выросла примерно на тринадцать процентов, а это довольно ощутимый показатель.

Для того, чтобы стабилизировать рынок, правительство распорядилось о снижении акцизного сбора на топливо. Согласно заявлению, которое ранее сделал Дмитрий Козак, вице-премьер России, госнаценку решили снизить на три тысячи рублей с каждой тонны бензина и на две тысячи рублей для тонны ДТ.

В середине лета, как предполагается, акцизы понизят снова — на этот раз примерно на семьсот рублей. Согласно прогнозам, эти меры исправят ситуацию на рынке топлива.

"Новость, на самом деле, отличная. Снижение акцизов действительно позволит стабилизировать цены. Но следует учитывать, что топливная экономика от этого не изменится, то есть в конечном итоге цены снова повысятся, если не будут приняты более глобальные меры", — говорит Михаил Турукалов, глава агентства "Аналитика товарных рынков".