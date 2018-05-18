"Нефтяной саммит" Саудовской Аравии и ОАЭ может дать неожиданный результат

"Нефтяной саммит", который в виде встречи глав министерств энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Российской Федерации пройдет в рамках Петербургского экономического форума, не порадует саудитов — считает Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.
Наблюдаемое резкое подорожание нефти, по словам эксперта, объясняется спекулятивной ситуацией, то есть, говорить о сколько-нибудь реальном сокращении запасов нефти пока что очень преждевременно. Ситуация с выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном тоже не имеет реального отношения к увеличению стоимости нефти — Иран не сокращал добычу и не планирует таких шагов.
Трейдеры, тем не менее, ожидают от Тегерана именно этого. Многие специалисты восприняли в качестве знака отказ компании Total от газового проекта в Иране.
"Саудитов беспокоит резкое увеличение цен на нефть — именно для того, чтобы сдерживать цены, они и хотят провести переговоры с РФ, ОАЭ и другими крупными игроками", — цитирует Юшкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Однако вряд ли переговоры в рамках ПМЭФ приведут к какому-то положительному для Эр-Рияда итогу — Москве выгодны высокие цены на нефть, поэтому она не будет добиваться их снижения.
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