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Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа

Вторник, 13 Марта 2018 08:15
Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Фото из открытых источников

Компании из США готовы конкурировать с Москвой на рынке поставок газа в Европе. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

 

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже плавучих установок для хранения и регазификации», — пояснила она, признав, что предлагаемые объемы поставок из США значительно меньше российских поставок, транспортируемых по трубопроводам.

 

«Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения», — резюмировала Оудкирк.

 

8 марта исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон рассказал о планах «завоевания» мира своим газом, напоминает Лента.ру. По его словам, в ближайшие пять лет США планируют увеличить экспорт сжиженного природного газа СПГ в четыре раза, для этого в добавок к двум действующим экспортным терминалам будут построены пять или шесть новых.

 

США продолжают увеличивать объем продаваемого СПГ другим странам. В то же время американцы сами покупают газ. 28 января в Бостоне пришвартовался первый танкер с российским СПГ. В начале марта европейские СМИ написали, что самым надежным поставщиком газа в Европу остается Россия.

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Волкова Алена Опубликовано в Энергетика   Теги энергетика США и Россия последние новости

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