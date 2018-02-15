Эксперт прокомментировал временную приостановку добычи газа на шельфе Крыма

Временная приостановка добычи газа в Крыму, осуществленная Российской Федерацией, не повлияет на энергетический сектор полуострова — говорит Иван Капитонов, доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС.
Речь идет о приостановке добычи голубого топлива на шельфе Крыма, о которой накануне сообщил начальник Министерства энергетики РФ Александр Новак.
Министр отметил, что окончательное решение о судьбе месторождения на шельфе все еще не принято, однако из-за судебного спора с Украиной разработка месторождения была временно прекращена.
"Добычу газа приостановят на какое-то время, однако это никаким образом не повлияет на энергетику Республики Крым. Хотя бы потому, что России уже удалось построить прочный и успешный энергомост, соединяющий полуостров с ресурсами материковой части страны", — цитирует ресурс politexpert.net Ивана Капитонова.
Зимний сезон в Крыму уже практически закончился, так что дополнительный газ для отопления не требуется. Судебный спор, который относительно месторождения ведется между Россией и Украиной, не растянется на годы, а завершится уже в обозримом будущем — добавляет эксперт.
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