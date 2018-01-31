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Европа всегда будет зависеть от России, заявили в "Газпроме"

Вторник, 30 Января 2018 12:41
Европа всегда будет зависеть от России, заявили в &quot;Газпроме&quot; Фото из открытых источников

Покупая сжиженный природный газ (СПГ) у Соединенных Штатов Америки, Европа действует вынужденным, а не выгодным для себя образом — говорит Виктор Зубков, председатель совета директоров "Газпрома".

 

Выступая на Европейской газовой конференции, которая прошла в Вене, Зубков, в частности, заявил: "У российского газа просто нет конкурентов в Европе. И для того, чтобы сделать позиции нашего газа более прочными, мы планируем осуществить целый ряд мер. Например, адаптировать систему газовых поставок"

 

Председатель правления "Газпрома" отметил, что аварийная ситуация на компрессорной станции в Баумгартене, которая случилась не так давно, лишь в очередной раз подтвердила тот факт, что Европейскому союзу необходимо наращивать мощность газотранспортных магистралей.

 

Что же касается американского СПГ, то в 2017 году он стоил в ЕС двести восемьдесят долларов за тысячу кубометров. Это при том, что тысяча кубических метров российского газа обходятся европейцам в двести долларов. Очевидно, что российский газ является гораздо более привлекательным для Евросоюза энергоресурсом, чем СПГ из США, который Штаты навязывают Европе при помощи мер политического воздействия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Энергетика   Теги Новости Газпром новости сегодня

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