Покупая сжиженный природный газ (СПГ) у Соединенных Штатов Америки, Европа действует вынужденным, а не выгодным для себя образом — говорит Виктор Зубков, председатель совета директоров "Газпрома".
Выступая на Европейской газовой конференции, которая прошла в Вене, Зубков, в частности, заявил: "У российского газа просто нет конкурентов в Европе. И для того, чтобы сделать позиции нашего газа более прочными, мы планируем осуществить целый ряд мер. Например, адаптировать систему газовых поставок"
Председатель правления "Газпрома" отметил, что аварийная ситуация на компрессорной станции в Баумгартене, которая случилась не так давно, лишь в очередной раз подтвердила тот факт, что Европейскому союзу необходимо наращивать мощность газотранспортных магистралей.
Что же касается американского СПГ, то в 2017 году он стоил в ЕС двести восемьдесят долларов за тысячу кубометров. Это при том, что тысяча кубических метров российского газа обходятся европейцам в двести долларов. Очевидно, что российский газ является гораздо более привлекательным для Евросоюза энергоресурсом, чем СПГ из США, который Штаты навязывают Европе при помощи мер политического воздействия.
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