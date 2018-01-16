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Проект по освещению Краснополянской ГЭС в рамках модернизации реализовала компания ЦЕРС

Вторник, 16 Января 2018 11:22
Проект по освещению Краснополянской ГЭС в рамках модернизации реализовала компания ЦЕРС Фото из открытых источников

В рамках модернизации одной из старейших гидроэлектростанций России в 2017 году светотехническая компания ЦЕРС завершила реализацию масштабного проекта по архитектурно-художественному освещению Краснополянской ГЭС.

 

Уникальную концепцию освещения сложнейшего объекта разработали и реализовали дизайнеры и архитекторы компании, объединив отдельные элементы проекта в огромную функциональную систему. На территории около 120 000 кв.м гидроэлектростанции, построенной в 1950 году, где только трубопроводы протянулись на 3 км, специалисты подрядчика установили более 600 единиц светотехнического оборудования в соответствии с разработанным дизайн-проектом (https://zers-group.com/portfolio/krasnopolyanskaya-ges/)

 

Сначала была создана 3D модель комплекса зданий ГЭС, в которой специалисты постарались учесть все особенности объекта, нюансы фасадов и конструкции. Далее были произведены светотехнические расчеты освещенности фасадных частей и конструктивных элементов комплекса, для чего была использована программа DIALux. Визуализация и расчеты велись по каждому зданию или группе зданий отдельно.

 

Специально для проекта освещения ГЭС компания ЦЕРС выпустила более 700 светодиодных линейных, прожекторных и RGBW-цветодинамических светильников. На некоторых участках с особо агрессивными условиями были установлены специализированные светильники серии PRIDE, поскольку специалисты учли все климатические и эксплуатационные условия. Для монтажных работ, одного из сложнейших этапов реализации проекта, компанией ЦЕРС были привлечены спецтехника и опытные альпинисты.

 

Дизайнеры ЦЕРС вели тщательное наблюдение за реализацией всех этапов проекта. Например, для качественной отстройки распределения света пришлось задействовать квадрокоптер, который поднимали в воздух более 20 раз для аэросъемки объекта.

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Волкова Алена Опубликовано в Энергетика   Теги Новости ГЭС

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