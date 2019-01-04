Пятница 04 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Благодаря технологии I2V автомобили Nissan научились заглядывать за углы
﻿

Благодаря технологии I2V автомобили Nissan научились заглядывать за углы

Пятница, 04 Января 2019 17:33
Благодаря технологии I2V автомобили Nissan научились заглядывать за углы Фото из открытых источников

Технология расширенного обзора датчиков автомобиля получила название I2V. I2V одновременно обрабатывает все получаемые от датчиков автомобиля данные, благодаря оснащению машины датчиками как внутри, так и снаружи система может обозревать всю окрестную территорию и даже прогнозировать расположение объектов наперед.

 

Разработчики уверены, что такая система обзора позволит водителю получать данные об объектах, скрытых за углом или зданием. За счет умения прогнозировать система более продвинута по своим функциям, чем привычный автомобилистам навигатор. Она в режиме реального времени отображает информацию о пробках и рассчитывает примерное время заданного пути. Анализируя дорожную ситуацию I2V помогает водителю сделать оптимальный выбор дорожной полосы для скорейшего достижения пункта назначения.

 

Благодаря 360-градусному радиусу обзора, датчики создают карту, на которой можно увидеть пешеходов, дорожные знаки и перекрестки.

 

Также умный навигатор способен позаботиться о физическом состоянии водителя авто. Датчики внутри салона распознают момент, когда водитель устал и нуждается в передышке.

 

Дата поступления технологического чуда в продажу в настоящий момент не оглашалась, специалисты компании Nissan в настоящее время находятся на этапе проработки деталей устройства.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Авто   Теги Новости Nissan
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. "Да", - сказал он…
Арестованный в России американец оказался также британским подданным Арестованный в России американец оказался также британским подданным Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства. Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве…
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Власти Германии считают, что отношения с Россией будут сложными из-за того, что Кремль «развернул спираль вооружений». В Бундестаге также напомнили о разногласиях по делу об отравлении Скрипалей, ДРСМД и по…
Читайте также
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
На Авто.ру теперь можно взять автомобиль с пробегом в кредит На Авто.ру теперь можно взять автомобиль с пробегом в кредит Теперь при выборе машины на Авто.ру прямо на сайте можно оформить кредит в Тинькофф Банке. Всё происходит онлайн, ездить никуда не нужно. Новый сервис называется «Авто.ру Финанс», он будет доступен…
Минтранс РФ поддержал ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержал ужесточение скоростного режима Нарушение скоростного режима представляет серьезную опасность дорожному движению, а также является одним из самых часто нарушаемых правил безопасности дорожного движения. Большинство аварийных ситуаций на дорогах возникает по причине превышения водителями…
Тема дня
Запад: во что Владимир Путин превратил Россию к 2019 году Запад: во что Владимир Путин превратил Россию к 2019 году

Как и российские либералы, западные кремленологи постоянно пытаются эксплуатировать тему "святых дев...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

- Где ты пропадал? Давненько тебя не было видно. 

- Был на курсах "Жизнь без мата". 

- Да ну?! И как? 

- Весьма раздосадован... Подите прочь...

Еще »
Infox
24СМИ
Mediametrics
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира
К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые
Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной
Автообзоры
Готовь сани летом, а мотоцикл – зимой: за покупками в мотосалон Daysen Готовь сани летом, а мотоцикл – зимой: за покупками в мотосалон Daysen
Есть люди, которые называют себя королями дорог. Они считают, что четыре колеса везут тело, а два – душу. Они говорят, что своей второй половинке нужно уделять не больше внимания, чем своему стальному коню. Имя этим людям – мотоциклисты. Кто-то из мотоциклистов уже имеет за плечами…
Отзывы покупателей о магазине «Квадростиль» Отзывы покупателей о магазине «Квадростиль»
Сфера интернет - торговли набирает большую популярность и активно развивается. Купить товар в интернет - магазине — это и удобно, и просто, а самое главное экономит личное время покупателя. По вашему запросу поисковая система предложит многочисленные варианты сайтов на любой «вкус и цвет». На любом…
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.