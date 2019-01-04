Благодаря технологии I2V автомобили Nissan научились заглядывать за углы

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Технология расширенного обзора датчиков автомобиля получила название I2V. I2V одновременно обрабатывает все получаемые от датчиков автомобиля данные, благодаря оснащению машины датчиками как внутри, так и снаружи система может обозревать всю окрестную территорию и даже прогнозировать расположение объектов наперед.

Разработчики уверены, что такая система обзора позволит водителю получать данные об объектах, скрытых за углом или зданием. За счет умения прогнозировать система более продвинута по своим функциям, чем привычный автомобилистам навигатор. Она в режиме реального времени отображает информацию о пробках и рассчитывает примерное время заданного пути. Анализируя дорожную ситуацию I2V помогает водителю сделать оптимальный выбор дорожной полосы для скорейшего достижения пункта назначения.

Благодаря 360-градусному радиусу обзора, датчики создают карту, на которой можно увидеть пешеходов, дорожные знаки и перекрестки.

Также умный навигатор способен позаботиться о физическом состоянии водителя авто. Датчики внутри салона распознают момент, когда водитель устал и нуждается в передышке.

Дата поступления технологического чуда в продажу в настоящий момент не оглашалась, специалисты компании Nissan в настоящее время находятся на этапе проработки деталей устройства.