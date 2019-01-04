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Эксперты составили Топ-5 самых странных решений в LADA Vesta

Пятница, 04 Января 2019 11:31
Эксперты составили Топ-5 самых странных решений в LADA Vesta Фото из открытых источников

Отечественный автомобиль Lada Vesta выгодно отличается от старых "громыхающих корыт" производства "АвтоВАЗа" многими аспектами, однако назвать его лишенным конструктивных недоработок нельзя — говорят автомобильные эксперты, перечислившие основные спорные технические решения "Весты".

 

Это, например, роботизированная коробка передач. Именно на нее приходится основная часть претензий, предъявляемых к "Весте". "Робот", как предполагается, должен быть практически таким же комфортным в использовании, как "автомат", но в случае с "Вестой" это не так — ее роботизированная коробка вызывает у владельцев автомобиля в основном негативные эмоции. Именно этим и объясняется тот факт, что большая часть представленных на вторичном рынке "Вест" — модели с "роботом".

 

Присмотревшись практически к любой "Весте", можно обнаружить царапины на стеклах дверей. Тут, как несложно догадаться, все дело в некачественных уплотнителях, которые пропускают внутрь грязь. Она-то и царапает стекла, когда высыхает и прижимается к ним.

 

С уплотнителями у "Весты" вообще проблема. Взять, например, уплотнитель под капотом, которого вообще нет. Точнее — не было до прошлого года, когда инженеры "АвтоВАЗа" все-таки обратили внимание на недоработку.

 

Родные дворники "Весты" лучше сразу снять и выбросить, потому что они не очищают лобовое стекло, и лишь делают видимость хуже. Довольно странное техническое решение, да.

 

Не заладилось у машины и с мультимедийной системой, которая у первых партий постоянно зависала и отказывалась работать. Сейчас эта проблема исправлена, но осадок, как говорится, остался.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости LADA Vesta новости
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