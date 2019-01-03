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В Болгарии обнаружен забытый склад с новыми автомобилями BMW

Четверг, 03 Января 2019 17:44
В Болгарии обнаружен забытый склад с новыми автомобилями BMW Фото из открытых источников

В городе Благоевград в Болгарии, на заброшенном складе было найдено 11 совершенно новых автомобилей марки BMW. Машины с нулевым пробегом никогда не были в использовании и их состояние позволяет выставить их для продажи на аукционе. Среди ценных находок 10 машин с типом кузова «седан» и один «универсал».

 

Автомобили были выпущены в 1994 году, причину, по которой они ни разу не выезжали на дорогу до сих пор не удалось выяснить. Большинство обнаруженных автомобилей модификации 520s, есть несколько более мощных моделей.    

 

Предполагается, что автопарк предназначался для открытия первого в Болгарии каршерингового сервиса, однако проект по сдаче автомобилей в аренду так и не был запущен. 

 

Все автомобили нетронуты и находятся практически в идеальном состоянии, детали салона некоторых автомобилей покрыты заводской пленкой, кузова автомобилей имеют незначительные дефекты, очевидно образовавшиеся в результате ненадлежащего хранения.  

 

BMW 5 серии (E34) – культовый автомобиль начала 90-х годов, предполагается большой спрос на такую модель автомобиля без пробега среди поклонников этой серии. В общей сложности автомобили простояли на складе около 25 лет.

 

Экспертная оценка на сегодняшний день предполагает продажу автомобилей на аукционе с начальной отметкой в 15 000 евро.

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Иванова Мария Опубликовано в Авто   Теги Новости BMW
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