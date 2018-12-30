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МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

Воскресенье, 30 Декабря 2018 10:32
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей Фото из открытых источников

МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы, сообщает РИА Новости. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

 

Документ также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.

 

В проекте уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.

 

Согласно документу, административные процедуры будут закреплены в соответствующем административном регламенте МВД по предоставлению госуслуги по регистрации автомобилей и прицепов к ним, утверждение которого будет осуществлено после издания постановления правительства, устанавливающего новую редакцию правил.

 

Отмечается, что указанные нормативные правовые акты могут вступить в силу с 4 августа 2019 года.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Авто  
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